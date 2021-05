Matéria publicada em 8 de maio de 2021, 15:38 horas

Novo Decreto determina a volta do toque de recolher

Valença- A partir da última sexta-feira (7), e segue até o dia 31 de maio, um novo decreto foi editado pela Prefeitura de Valença, com medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

O novo decreto 65/2021, determina a volta do toque de recolher das 23h às 5h. Neste horário, está permitida a circulação de pessoas apenas a fins de delivery, trabalhadores que estiverem indo ou retornando do serviço, além de quem precisar ir à farmácia e hospital.

Bares, restaurantes e lanchonetes podem funcionar com 50% da capacidade máxima até as 23h, seguindo todos os protocolos de higienização e distanciamento.

Eventos ou apresentações artísticas com a participação do público estão proibidas.

O comércio também poderá continuar funcionando, até as 19h, mas com limitação no número de consumidores, de acordo com o tamanho da loja.

Também até as 23h, supermercados deverão operar em sistema de rodízio de clientes, sendo permitido apenas 100 consumidores por vez dentro do estabelecimento.

As aulas presenciais nas redes privadas e municipais passam a ficar suspensas. Instituições particulares que oferecem cursos na área de saúde podem optar por ter ou não aulas práticas presenciais.

Hotéis e pousadas podem receber turistas com até 70% da capacidade máxima, seguindo todos os protocolos.

Atividades esportivas individuais poderão ser feitas até as 23h, com distância mínima de dois metros entre cada praticante. Academias estão autorizadas a funcionar até as 23h, com 50% da capacidade. Além disso, não está autorizada a presença de pessoas em cachoeiras, lagoas, rios e balneários.

Igrejas poderão funcionar, mas com distanciamento de dois metros entre os fiéis, que deverão utilizar máscara e álcool em gel.

Já os coletivos terão que circular com passageiros sentados e deverão ofertar mais linhas para evitar aglomeração nos horários mais movimentados.

Quem descumprir o decreto estará sujeito a multa que pode variar de R$ 854,50 a R$ 1.709. Interdição do estabelecimento por 10 dias, no caso de segunda reincidência e até cassação do alvará, no caso de terceira reincidência.

Qualquer dúvida, maiores informações no site oficial da Prefeitura de Valença www.valenca.rj.gov.br