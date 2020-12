Decreto amplia fiscalização e multas para ações contra Covid-19 em Mangaratiba

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 07:49 horas

Mangaratiba – Em função da nova onda de Covid-19, a prefeitura publicou novo Decreto n°4.388, intensificando a fiscalização na cidade. A determinação, que prevê até multas e sanções, atinge diretamente o comércio, o setor de aluguel por temporada, os meios de transporte e o controle do uso de máscaras.

A legislação, elaborada com base na curva de contágio dos últimos dias, é uma tentativa do executivo municipal para controlar a propagação do novo coronavírus em Mangaratiba, proteger a população e evitar o Lockdown.

Comércio

A Vigilância Sanitária, a Secretaria de Segurança e Trânsito e de Ordem Pública terão autorização para fiscalizar, diariamente, o cumprimento das medidas sanitárias no comércio da cidade. Caberá aos agentes a aplicação de multas, autuações, o fechamento temporário e até a cassação de alvarás dos estabelecimentos que descumprirem as normas específicas para o funcionamento durante a pandemia.

Fica determinado que o comércio deverá cumprir a restrição de lotação, oferta de álcool gel, controle de filas e uso obrigatório de máscaras de proteção. A decisão abrange clínicas, escritórios, mercados e similares, bancos, lotéricas, lojas, Correios, academias, espaços de beleza, clubes, restaurantes, bares, e etc.

Multa

Dentre as novidades trazidas pelo decreto está a aplicação de multa e advertência para quem não usar máscaras de proteção no território municipal e meios de transporte. A sanção será iniciada com advertência e multa no valor de 100 UFIR. Em caso de reincidência, o valor poderá acrescer em até 10 vezes.

A obrigatoriedade do uso de máscaras no município e veículos de transporte, já era prevista pelos Decretos n° 4.221/20 e n°4.378/20, mas, diante da necessidade de reforçar as medidas de prevenção ao contágio da Covid-19 e tendo em vista a resistência de muitas pessoas em cumprir a medida, a aplicação da penalidade de tornou-se um recurso necessário. Tanto os agentes da Vigilância Sanitária, quanto a Guarda Municipal e a Ordem Pública, terão autorização para aplicar as sanções.

Vale lembrar que multas ainda podem ser aplicadas para quem promover aglomerações e permanecer em espaços públicos das 01h às 05h (conforme delimitado pelo Decreto n° 4.378).

Sanções

Além das possíveis multas para comércios, meios de transporte e pessoas que descumprirem as medidas do novo Decreto, também estão previstas penalidades para quem comercializar aluguéis de temporada por meio de aplicativos ou sites. Este tipo de comércio está proibido em toda a cidade, de acordo com o Decreto n° 4.378.