Defesa Civil de Barra Mansa monitora áreas de risco

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 09:44 horas

Barra Mansa – A Defesa Civil emitiu nota informando que, devido a chuva que atinge a região nas últimas horas, técnicos do órgão seguem estado de alerta, monitorando as áreas de risco para alagamentos e deslizamentos, bem como o nível do Rio Paraíba do Sul e o Rio Barra Mansa.

Ainda segundo o órgão, não foram registradas ocorrências provocadas pelas chuvas na manhã desta segunda-feira, 1°de novembro. O telefone para emergência em caso de danos provocados por temporais é o número 199.