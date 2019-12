Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2019, 18:31 horas

Volta Redonda – A Defesa Civil de Volta Redonda emitiu, na tarde deste domingo, 22, alerta de chuva intensa para diversas localidades da cidade. Técnicos do órgão orientaram famílias que vivem em áreas de riscos de alagamentos e deslizamentos devem ficar atentas.

Moradores do Santo Agostinho ficaram sem luz. Devido as fortes chuvas, diversas ruas do bairro Aterrado, também ficaram alagadas.

Apesar do alerta, técnicos da Defesa Civil, no entanto, até o fechamento desta nota, não foram acionados por conta de ocorrências de chuvas.