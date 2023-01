Defesa Civil interdita rua Mauro Granato a veículos pesados - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2023, 16:04 horas

Empresas de ônibus já foram orientadas e o transporte público teve a rota alterada

Barra Mansa – A coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)da Prefeitura de Barra Mansa manou interromper o tráfego de veículos pesados na Rua Mauro Granato, no bairro São Judas Tadeu. No local, há uma obra para um muro de contenção, que está sendo executada pelo Governo do Estado.

Os motoristas estão sendo orientados a acessar o bairro por outras vias. “Pedimos o apoio da população para que evitem passar pela Rua Mauro Granato. Há uma rachadura no asfalto e é importante que haja o mínimo de trânsito possível para que a situação não se agrave. Nós já fizemos o isolamento do local, para que veículos pesados não trafeguem e comunicamos o caso às empresas de ônibus que atuam na localidade”, informou João Vitor, acrescentando que a rota do transporte público já foi alterada.

“Os moradores, principalmente os usuários dos coletivos, devem ficar atentos. O itinerário da linha São Judas x Boa Vista sofreu mudanças. Devido à situação da rua, a empresa nos informou que terá um veículo para atender o São Judas Tadeu e outro o Boa Vista. Eles não irão cruzar os dois bairros”, explicou.

O coordenador informou ainda que a Secretaria de Manutenção Urbana já foi acionada para realizar uma intervenção emergencial. “O secretário da Pasta, Cesar Carvalho, está deslocando uma equipe para fazer a contenção da água que desce pela rua e, assim, evitar que a situação se agrave”, explicou.