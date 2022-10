Defesa Civil de Angra leva prevenção e informação ao Aventureiro

Matéria publicada em 25 de outubro de 2022, 08:38 horas

Moradores participam de grupo de whatsapp com a Defesa Civil sobre aviso de chuva e adquirem percepção de risco para buscar pontos de apoio em caso de perigo

Angra dos Reis – Uma equipe da Secretaria de Proteção e Defesa Civil esteve na quarta e na quinta-feira, 19 e 20 de outubro, na Praia do Aventureiro, na Ilha Grande, oferecendo aos moradores mais do que dicas sobre como agir em caso de chuvas fortes ou informações sobre as áreas de risco da comunidade. Dez profissionais ao todo, incluindo o secretário de Defesa Civil, Jairo Fiães, forneceram apoio aos moradores quanto ao desenvolvimento da percepção de risco referente à localidade, na intenção de que eles possam agir com rapidez e conhecimento de causa em momentos de perigo iminente.

– Estamos aqui em função das chuvas que ocorreram em abril deste ano. O Aventureiro, até então, não tinha áreas de risco, mas hoje tem, assim como áreas interditadas em função do volume de chuva recorde deste ano. Hoje e ontem, viemos orientar a população sobre como conviver com esse risco – explica o secretário, que participou da reunião desta quinta-feira com a comunidade.

Ambos os encontros com os moradores do Aventureiro aconteceram na Capela Santa Cruz, ponto de apoio para chuvas fortes. Como não existem sirenes na localidade, a partir das reuniões efetuadas e do exercício de mobilização da comunidade, realizado na manhã desta quinta-feira, os próprios moradores criarão, unindo esforços, a maneira com que vão se organizar para seguir ao ponto de apoio numa situação de emergência.

– Isso representa uma novidade em termos de Núcleo de Proteção e Defesa Civil, onde, a partir da identificação de uma suposta emergência, os próprios moradores irão auxiliar uns aos outros quanto à necessidade de saírem de suas casas e buscar proteção no ponto de apoio – conta o diretor de Integração Comunitária da Defesa Civil, Marcelo Lopes.

No primeiro dia, 19 de outubro, os moradores puderam tirar suas dúvidas a respeito do exercício de saída das residências da população em área de risco e a Defesa Civil fez a colocação das placas de rota segura. Os profissionais do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais de Angra dos Reis (Cemaden-AR) falaram sobre os avisos de emergência para a comunidade através do celular, que serão feitos a partir de um grupo montado no aplicativo Whatsapp entre a Defesa Civil e os mais 100 moradores do Aventureiro. Como a comunidade não tem sinal de telefone, inviabilizando mensagens SMS’s, a solução foi utilizar a internet via satélite para fazer a comunicação entre todos os envolvidos.

No segundo, 20, o setor de engenharia da Defesa Civil conversou com os moradores da localidade e foi efetuado o exercício de evacuação das casas em área de convivência com os riscos – utilizando a rota segura. Além dos encontros com a comunidade, a Defesa Civil também está fornecendo treinamento aos profissionais do INEA relação à leitura dos pluviômetros instalados no Aventureiro, o que vai oferecer dados de identificação de cenários com riscos climáticos à população do local e também aos turistas que frequentam a localidade.

– A presença da Defesa Civil é muito importante em relação à segurança da comunidade e dos turistas, de saber sobre os pontos de abrigo. Por conta das fortes chuvas que afetaram o Aventureiro em abril, muitas pessoas ficaram desorientadas, mas com o apoio da Defesa Civil, sabemos exatamente para onde temos que ir em situação de risco – declara o agente de defesa ambiental Fábio dos Santos de Souza, de 35 anos, morador do Aventureiro que fez questão de participar das reuniões.