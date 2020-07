Degase emite nota sobre morte de menor internado

Matéria publicada em 4 de julho de 2020, 22:27 horas

Volta Redonda – A assessoria de comunicação do Cense Irmã Asunción De La Gándara Ustara, do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), localizado no bairro Roma, em Volta Redonda, divulgou uma nota na noite deste sábado (04), sobre a morte de um adolescente, de 17 anos, durante esta madrugada.

A morte do jovem, que não teve a identidade divulgada, foi constatada por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) momentos após agentes da unidade solicitarem socorro médico. Segundo a equipe médica, o jovem foi encontrado sem sinais vitais e a causa da morte, a princípio, poderia ser parada cardíaca; não confirmada devido o laudo necroscópico que ainda ficará pronto.

De acordo com a assessora do Degase, um registro do falecimento do adolescente foi feito na 93ª DP (Volta Redonda) neste sábado. Segundo a nota divulgada à imprensa, a Polícia Civil não descarta morte por asfixia.

Veja a nota

”O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) registrou na 93ª DP (Volta Redonda) o falecimento do jovem de 17 anos na madrugada deste sábado (4), no Cense Irmã Asunción de La Gándara Ustara, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, e está fornecendo todas as informações aos policiais que apuram o fato. Eles já ouviram o jovem que dividia o alojamento com o falecido. Os policiais investigam a possibilidade de morte por asfixia”, finaliza a nota.