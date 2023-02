DER instala redutores de velocidade na Rodovia do Contorno - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 15:24 horas

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto acompanhou, na manhã desta sexta-feira, 17, a instalação de novos redutores de velocidade na Rodovia do Contorno. Os trabalhos estão sendo feitos pelo DER-RJ, em parceria com a prefeitura de Volta Redonda, a partir da ação do parlamentar.

Munir, no entanto, voltou a afirmar que a expectativa é que o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte Terrestre) assuma a responsabilidade pela manutenção da rodovia, executando as obras necessárias para colocar fim aos problemas na pista.

“Nós estamos em busca de unir todas as forças possíveis para sanar os problemas da Rodovia do Contorno. A parceria da Prefeitura e do DER-RJ é muito importante, mas seguimos cobrando a solução definitiva para a pista”, disse Munir Neto.

Recapeamento asfáltico na RJ-137

O deputado Munir Neto solicitou também, obras de recuperação e recapeamento asfáltico da Rodovia RJ-137.

O parlamentar pediu ao governo do estado bem como à diretoria do DER-RJ, que sejam realizadas as obras. A rodovia interliga os municípios de Vassouras e Barra do Piraí.

“Tenho me preocupado bastante com a situação das nossas rodovias e inúmeras têm sido as indicações que tenho protocolado solicitando melhorias. A RJ-137 é uma delas. As rodovias são importantes, tanto para a população como para a economia e é essencial garantir a segurança de quem nelas trafega”, concluiu.