Detran reabre postos de vistorias em VR e em outras cidades do estado

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2020, 20:19 horas

Rio de Janeiro – O Detran abriu 20 postos de vistoria nesta segunda-feira (14). São mais oito unidades, além das 12 já anunciadas na última sexta-feira (11), para atender quem precisa realizar serviços de registro de veículos. A medida foi possível porque, por determinação do departamento, a nova empresa, devidamente licitada, continuou o trabalho de contratação de pessoal durante o fim de semana.

Os postos do Detran que reabrem são: Volta Redonda, Haddock Lobo, Infraero (Ilha do Governador), Niterói, Santa Cruz, Parada de Lucas, Magé, Mesquita, Cachoeiras de Macacu, Barra da Tijuca (Aerotown), Ceasa, São Gonçalo, Reduc, Vila Isabel, Belford Roxo, São João de Meriti, Campos I, São Pedro da Aldeia, Petrópolis e Nova Friburgo.

Serão realizados os serviços de transferência de propriedade, troca de combustível; 2ª via de Certificado de Registro de Veículo (CRV), troca de jurisdição e alterações de características, baixa e inclusão de alienação.

O fechamento ocorrido semana passada deveu-se à regularização dos contratos de prestação de serviços que está sendo feita em todo o departamento.

“Precisamos organizar os contratos conforme determina a lei. Estamos resolvendo todas as questões. É como trocar o pneu com o carro andando, mas é necessário fazer. Seguimos na regularização dos contratos para que todos sejam licitados, como determina a lei. Isso é bom para a população e para a transparência da administração pública”, frisou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Importante ressaltar que o atendimento nos postos de vistoria, entre os dias 14 e 18 de dezembro, será exclusivo para os usuários que estavam marcados, mas não conseguiram realizar o serviço anteriormente nestas unidades. A medida é necessária para não exceder a capacidade de atendimento, evitando aglomerações durante a pandemia. Estes usuários não precisam reagendar e podem fazer o serviço desta segunda até a próxima sexta-feira. Importante usar máscara facial.

Os agendados para outros postos que ainda não foram reabertos devem aguardar. Nos próximos dias mais unidades serão reabertas, à medida que a nova empresa prestadora de serviços fizer as contratações de funcionários. A reabertura rápida está sendo possível porque a priorização é o reaproveitamento de pessoal.

As unidades Araruama, Barra Mansa, Angra, Campos 2, Campo Grande e Miracema continuam fechadas para desinfecção porque funcionários testaram positivo para a Covid-19.