Detran/RJ fecha postos de atendimento ao público em todo estado

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 10:40 horas

Volta Redonda e Rio de Janeiro – Em nota emitida a Imprensa, na manhã desta terça-feira, 17, o Detran/RJ anunciou o fechamento de todas as 495 unidades de atendimento no estado. Os casos de emergência serão atendidos no edifício-sede e em alguns postos da região metropolitana e interior, que estão sendo definidos.

Na nota o órgão informa que adotou a medida após receber notícia de que pessoas, com casos suspeitos e testagem positiva para o vírus, foram aos postos do Cocotá (Ilha do Governador), Bangu e Angra dos Reis. O fechamento dessas unidades foi feito logo após os atendimentos.

“Esses fatos solidificaram nossa posição de encerrar os trabalhos em todas as unidades de atendimento para evitar que o coronavírus se espalhe no Estado do Rio”, diz a nota, acrescentando que “os prazos estão sendo estendidos”. O presidente do Detran/RJ, Antonio Carlos dos Santos, disse que já prorrogou por mais 30 dias o prazo para renovação da Carteira de Habilitação (CNH) e anistiou o pagamento de multa para quem registrar a Transferência de Propriedade com atraso em decorrência do risco de surto do coronavirus, entre outras medidas.

Na nota o órgão ressalta ainda que os atendimentos de urgência devem ser feitos através dos telefones 3460-4040 ou 3460-4041 (para a Região Metropolitana) e 0800-020-4040 ou 0800-020-4041 (para o interior), quando o usuário será orientado sobre como proceder para resolver o problema.

“Basta comprovar a situação de emergência. Mas reforçamos: mesmo em necessidade de viagem urgente, as pessoas doentes devem ficar em casa, informar as autoridades de saúde e cancelar as viagens. Mais informações são encontradas no site do www.detran.rj.gov.br e em nossas redes sociais”, enfatizou Santos.

Os exames de habilitação que foram suspensos já foram remarcados. Os agendados até segunda-feira, 16, e o próximo dia 30 foram passados para o período entre 06 e 20 de abril. O exame do dia 31 de março está mantido, por ora.

O órgão pede ainda que o usuário acesso a página oficial na internet www.detran.rj.gov.br, onde serão atualizadas informações sobre os atendimentos do Detran.

ABAIXO O NOVO CRONOGRAMA DOS EXAMES DE HABILITAÇÃO:

DATA DO AGENDAMENTO ANTERIOR TRANSFERIDO PARA O DIA

16/03/2020 06/04/2020

17/03/2020 07/04/2020

18/03/2020 08/04/2020

19/03/2020 02/04/2020

20/03/2020 03/04/2020

21/03/2020 04/04/2020

23/03/2020 13/04/2020

24/03/2020 14/04/2020

25/03/2020 15/04/2020

26/03/2020 16/04/2020

27/03/2020 17/04/2020

28/03/2020 18/04/2020

30/03/2020 20/04/2020