Detro RJ aplica 151 multas na primeira quinzena de outubro

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 11:53 horas

Rio e Sul Fluminense – O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) encerrou a primeira quinzena de outubro com 151 infrações aplicadas. Os fiscais atuaram verificando as condições dos serviços prestados pelos ônibus e vans intermunicipais, o cumprimento das normas sanitárias de combate à Covid-19, além de coibir o transporte de passageiros sem autorização do poder concedente.

Desde primeiro de outubro, os agentes realizaram ações em terminais rodoviários da Região Metropolitana e do interior do estado. Nestas operações, as empresas de ônibus receberam 63 autuações. As principais irregularidades flagradas no período foram: descumprimento do quadro de horários, não cumprimento das normas sanitárias, problemas referentes à acessibilidade, documentação irregular e coletivos em mau estado de conservação.

Já nas fiscalizações das vans regulares, as equipes aplicaram 32 multas, por problemas como: desvio de itinerário, documentação irregular, condução agressiva e excesso de lotação, entre outros.

O Detro-RJ também reforçou as operações volantes de combate ao transporte de passageiros sem autorização do poder concedente. As equipes estiveram em diversos bairros da capital e nos municípios de Itaguaí, São Gonçalo, Cabo Frio, Belford Roxo, Duque de Caxias, Angra dos Reis, Nova Iguaçu e Barra do Piraí. Como resultado, 56 veículos irregulares foram apreendidos.

Este ano, o departamento já aplicou um total de 2.740 infrações, sendo 1.085 em ônibus intermunicipais, 299 em vans e 1.356 em veículos flagrados realizando transporte irregular. Além das ações de inteligência, as reclamações recebidas pela Ouvidoria do Detro-RJ ajudam a nortear as operações. Os cidadãos podem encaminhar denúncias pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br, pelo telefone (21) 3883-4141 ou pelo WhatsApp (21) 98596-8545.