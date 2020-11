Dez ginásios reabrem com medidas de prevenção em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 19:44 horas

Volta Redonda– Os ginásios dos bairros Três Poços, Santa Cruz, Açude, Ilha São João, 249, Vila Rica/Tiradentes, Siderlândia, São Geraldo, Santo Agostinho e Retiro reabriram nesta segunda-feira, dia 09, para as atividades do programa “Volta Redonda em Movimento”.

Uma série de medidas de prevenção à Covid-19 foi adotada, de acordo com orientações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Todas as aulas estão com o número de alunos reduzido, respeitando a taxa máxima de ocupação estabelecida pelos Decretos Municipais.

Há quase um mês, as atividades estão funcionando em 35 núcleos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) nos bairros, em espaços públicos abertos próximos aos ginásios. O Centro de Artes Marciais, que fica na Arena Esportiva do bairro Niterói, também retornará as suas atividades com aulas de karatê, taekwondo, jiu jutsu e kickboxing.

As restrições sanitárias de segurança servem tanto para os alunos quanto para os professores. Entre as principais regras está o uso obrigatório de máscara; somente um responsável pode permanecer no local da aula para acompanhar o aluno; manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas; cada usuário deve portar seu álcool líquido ou em gel 70%; e levar sua garrafa de hidratação previamente identificada. O fluxo de entrada, saída e horário das aulas devem ser respeitados, evitando aglomerações ao término de cada atividade.

As atividades englobam exercícios físicos específicos para cada faixa etária, respeitando a idade de cada um e os objetivos dos programas e projetos. As aulas trabalham o corpo todo, como a parte cardiorrespiratória para os adultos e as atividades lúdicas e aspectos técnicos de cada modalidade, para as crianças. De acordo com a secretária municipal de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad, os ginásios estão passando por uma limpeza geral para voltar a funcionar.

– Estamos retornando com as atividades nos bairros de forma gradual e com muita segurança. Sabemos o quanto é importante a atividade física, mas nesse momento de pandemia não podemos nos arriscar. Estamos avançando gradativamente para que tanto os professores, quanto os alunos fiquem seguros – disse a secretária.

Como participar das atividades?

Os interessados em participar devem procurar o núcleo mais próximo da sua residência. Os professores da Smel já estão com a programação dos horários e dias das atividades que serão realizadas. O atendimento beneficia a todos os públicos: crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos dos projetos Jovens e Adultos em Movimento (JAM), Melhor Idade em Movimento (MIM), Crescer em Movimento (CEM) e Projeto de Iniciação Desportiva (PID).