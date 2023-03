Veja os principais eventos na região este fim de semana - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 14:12 horas

Sul Fluminense – A partir desta edição, o DIÁRIO DO VALE publicará, sempre às sextas-feiras, a agenda cultural do Sul Fluminense. O intuito é fornecer aos leitores um compilado das melhores programações culturais da região, além de fomentar a procura por serviços de lazer, restaurantes, bares, teatros, cinemas e casas noturnas, dentre outros. Para divulgar seu evento, basta enviar um e-mail com todas as informações para [email protected]

Divirtam-se!

Zeeneg é atração desta sexta-feira em Volta Redonda

Foto: Divulgação

Volta Redonda

Sexta – 17/03 – Show com Zeeneg e Banda, a partir das 18h.

Cervejaria Paranoide – Rua Geraldo di Biase, 666, Aterrado. Entrada franca.

Sexta – 17/03 – IV Sarau Converso, a partir das 18h. Promovido pela Secretaria de Cultura. Entrada: 1 litro de leite.

Biblioteca Raul de Leoni – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga – Vila Santa Cecília.

Sexta – 17/03 – Festa Sexta Pop, com DJ Sarah Gomez + Bella + Megan + Vic + Sandrinho, a partir das 22h30. Classificação: 18 anos. É obrigatória a apresentação de documento com foto.

Auê – Rua São João, 213, São João.

Sábado – 18/03 – Show com Goga, a partir das 18h.

Cervejaria Paranoide – Rua Geraldo Di Biase, 666, Aterrado. Entrada franca.

Sábado – 18/03 – Peça teatral “O Encontro de Divaldo e Joana De Ângelis” – Uma missão de Amor’, a partir das 19h. Classificação: Livre. Informações: (24) 3343.1770

Teatro Gacemss – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga – Vila Santa Cecília.

Sábado – 18/03 – Festa St. Patrick’s Day com Banda Sinapse, a partir das 22h.

Pianos Bar Embaixador –Travessa Luís Antônio Félix, 40, Centro.

Domingo – 19/03 – Peça teatral infantil “Baby Rockers”, em duas sessões: 11 e 16h. Classificação: Livre. Informações: (24) 3343.1770

Teatro Gacemss – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga – Vila Santa Cecília.

Domingo – 19/03 – Show com Sorriso Aberto, Resenha Certa e Convidados + DJ Baffo, a partir das 15h.

Choperia Bacará – Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, 788, Retiro.

Barra Mansa

Domingo – 19/03 – Juremeiros + Samba do Virote, a partir das 16h.

Ilha Clube – Av. Presidente Kennedy, 854, Ano Bom. Informações : (24) 99955.7260.

Resende

Sábado –18/03 – Festa Tô na Disney com DJ Wellington + GB da Disney + Jéssica Saity, a partir das 23h. Classificação: 18 anos.

Celeiro – Av. Tenente-Coronel Adalberto Mendes, 269, Manejo.

Sábado – 18/03 – Festa Êxtase com DJ Lupere + Lilly Riuby + DJ Lukas + Sarah Gomes, a partir das 23h.

R6 Club – Rua do Rosário, 1356, Manejo.

Sábado – 18/03 – Festa ‘Fralda Convida’ com show de Comboio Calibre + discotecagem indie, punk, pós-punk e grunge, a partir das 18h.

Casa do Fralda – Rua do Rosário, 1255 C, Centro.

Penedo

Domingo – 19/03 – Festa Sunfest, com Rodrigo Auat, a partir das 16h.

Restaurante Jazz Village – Rua Toivo Suni, 33, Hotel Pequena Suécia, Penedo.