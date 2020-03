DIÁRIO DO VALE adota ações na empresa para impedir propagação do Covid-19

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 21:02 horas

O DIÁRIO DO VALE estará colocando esta semana seus funcionários em trabalho de home office (em casa).

Estão sendo levantados de imediato os casos mais urgentes: idosos, grávidas, pessoas com problemas de asma, diabetes, hipertensão etc.

E apurando quem (mesmo sendo jovem) mora com pessoas com mais de 60 anos.

A TI da empresa implantou um sistema de informática para o trabalho à distância.

O conceito final e urgente é tirar todos do trabalho no escritório e do transporte público.

Isto em nada afetará a qualidade final do trabalho do jornal – dado o excelente nível de profissionalismo jornalístico e conhecimento tecnológico e administrativo de sua equipe