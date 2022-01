Disque Denúncia divulga cartaz de suspeito de atirar em cinco pessoas após show de Angra dos Reis

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2022, 10:40 horas

Angra dos Reis – O Disque Denúncia de Angra dos Reis (0300 253 1177), através do Portal dos Procurados divulga nesta terça-feira (11), um cartaz para ajudar nas investigações da 166ª DP – Angra dos Reis – a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Roni Souza Ferreira, de 20 anos. Ele é o principal suspeito de efetuar vários disparos após show em comemoração ao aniversário da cidade de Angra dos Reis, na última sexta-feira (07). Ele já é considerado um foragido da Justiça.

O show de uma dupla sertaneja em Angra dos Reis terminou com um tiroteio que deixou cinco pessoas feridas, duas delas em estado grave. Um rapaz recebeu um tiro à queima-roupa no pescoço, enquanto uma jovem foi atingida na cabeça. O evento, que reuniu um grande público na praia do Anil, começou na noite de quinta-feira (6) e acabou na madrugada.

Assim que a apresentação se encerrou, uma briga foi registrada em vídeo pelos espectadores e então são ouvidos tiros.

Testemunhas ouvidas pela polícia e que publicaram relatos em redes sociais dão duas versões para os disparos. Algumas afirmam que os tiros foram em reação a uma briga, enquanto outras garantem que o autor passou pelo local e disparou aleatoriamente, sem ter um motivo ou um alvo específico.

Segundo investigações da distrital, marginais, de grupos rivais, teriam se encontrado e um deles teria efetuado os disparos. Acredita-se que eles tenham se deparado de forma aleatória, vindo o autor efetuar disparos contra um desafeto, e naquele cenário de aglomeração, acabou atingindo diversas pessoas”, disse o delegado responsável pelo caso.

Contra Roni Souza, há um Mandado de Prisão, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Angra dos Reis, pelo crime de Homicídio Qualificado, em um inquérito oriundo da 166ª DP, com pedido de Prisão Preventiva.

Quem tiver informações sobre Roni Souza Ferreira, pode entrar em contato com o Disque Denúncia através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local), pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, ou ainda pelo WhatsApp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.