Diversos bairros recebem melhorias do Furban em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 18:11 horas

Mais de 130 intervenções entre 2017 e 2019 foram realizadas no município, no total, foram investidos R$ 6.517.780,49

Volta Redonda– O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban) realizou nos três primeiros anos uma série de melhorias em vários bairros, incluindo contenções, manutenções, drenagens e praças. No total, foram investidos R$ 6.517.780,49 entre 2017 e 2019 para a realização de 132 intervenções. Os investimentos foram distribuídos em 60 obras de contenção (R$ 2,7 milhões), 46 manutenções (R$ 2 milhões), seis obras de drenagem (R$ 606 mil), além de 15 intervenções em praças (R$ 952 mil).

– Mesmo com a crise econômica, conseguimos administrar os recursos e investir em melhorias para os cidadãos. Tudo com diálogo e transparência, fazendo gestão e respeitando o dinheiro público – ressaltou o prefeito Samuca Silva.

Dentre as obras de destaque estão às relacionadas as contenções, que têm o objetivo de preparar a cidade para o período de fortes chuvas. Uma das regiões beneficiadas foi o Complexo Vila Brasília, que recebeu 18 intervenções e cerca de R$ 980 mil em investimentos. Na região foram realizadas seis obras de contenção – com destaque para a execução de contenção e estabilização de talude na Viela 11, Escadão 255, no Vila Brasília.

Também foram feitas 10 manutenções de núcleos de posse, como as obras de manutenção e melhorias na Servidão entre os números 729 e 679 da Rua 6 até a Rua 6-B, no bairro Verde Vale. O Complexo Vila Brasília recebeu ainda o projeto VR Colorida (ação social que leva grafiteiros para dar colorido a áreas de lazer), além de reparos e revitalizações em praças dos bairros Vila Brasília e Fazendinha. Nesses três primeiros anos de governo, o VR Colorida foi implementado em 15 intervenções pela cidade.

Outros pontos também foram beneficiados pelos investimentos do Furban, como o bairro Santo Agostinho, que recebeu manutenção em 13 servidões. O fundo comunitário promoveu ainda a fabricação e instalação de lixeiras de fácil coleta e que não acumula água em vários bairros.

Mais investimentos estão

previstos para este ano

E as melhorias continuam neste ano. A prefeitura já entregou 29 Certidões de Regularização Fundiária (título de propriedade) a famílias do Parque São Jorge, através do programa Escritura Fácil. As próximas entregas dos títulos estão previstas para os bairros Santo Agostinho, Santa Cruz e Vila Rica-Três Poços.

O Furban também está preparando a construção de paradas de pontos de ônibus em concreto armado nos centros comerciais. Para este ano, estão previstos três pontos deste tipo no bairro Aterrado.

– Também estamos implementando mais melhorias através do programa Orgulho de Volta, que durante todos os dias deste ano estará entregando pelo menos um investimento diariamente à população. É um legado que deixamos para os cidadãos e uma forma de trazer novamente à tona esse orgulho de viver em Volta Redonda – afirmou o prefeito.