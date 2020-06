Dona de cachorro desaparecido em Volta Redonda oferece recompensa

Matéria publicada em 22 de junho de 2020, 10:46 horas

Volta Redonda – A moradora de Volta Redonda, Tatiana Eny Torturella, oferece recompensa para quem ajudá-la a encontrar seu cachorro, desaparecido desde a manhã do dia 05 deste mês, uma sexta-feira, na Rua Alvorada, próximo ao nº 351, no bairro São Sebastião, em Volta Redonda.

O DIÁRIO DO VALE fez uma publicação sobre o desaparecimento há uma semana, quando teve conhecimento do caso, mas até o momento, Tatiana não encontrou seu cachorro. Trata-se de um Labrador, macho, de três anos e meio, de porte grande e pelagem preta com detalhes em branco na região do peito, que atende pelo nome de ‘Petruquio’.

Tatiana Torturella explicou que após a publicação, recebeu ligações de possíveis paradeiros de Petruquio. Após alguns alarmes falsos, ela fez um desabafo em uma rede social e agradeceu a ajuda que tem recebido da população.

– Meus filhos têm quatro patas e amo incondicionalmente cada um. Petruquio é especial demais e parece que quando sumiu, levou um pedaço meu junto. Fico sem saber se está vivo, porque da minha casa até os locais onde tenho recebido ligações e mensagens sobre seu paradeiro, é muito distante. Jamais pude imaginar algum cachorro meu saindo daqui. Está sendo muito difícil. Venho publicando sobre o desaparecimento há dias. Eu já tinha entregado os pontos, mas após a publicação chegar até o DIÁRIO DO VALE, vi uma corrente do bem se formar e tenho tido novas esperanças de que ele possa sim estar vivo. Muitas pessoas já entraram em contato, mas até o momento, não o encontramos. Essa dúvida de não saber se ele está vivo, se está bem, se está com frio, com fome, é triste. Não durmo, perdi a fome, coisa impossível de acontecer. Tenho mais 10 cachorros e nenhum substitui o amor do outro. Oro e peço a Deus todos os dias para que me mostre onde ele está. Não sei quando voltarei a ter paz e peço ajuda para encontrá-lo. Pago recompensa para tê-lo de volta. Peço também que se alguém souber que meu filho não está mais entre nós, não precisa se identificar; peço que dê alguma notícia e me tire dessa angústia. Como disse, não meço esforços para tê-lo de volta – disse.

Segundo Tatiana, moradores dos bairros: Moinho de Vento, São Sebastião e Km 100, têm maior probabilidade de encontrá-lo.

– Quem mora nessas localidades têm mais chance de encontrá-lo, caso ele esteja nessa região. Quem souber algo sobre ele, notícias boas ou ruins, pode entrar em contato. Peço desculpas pelo desabafo e agradeço essa corrente do bem. Pedimos atenção em relação às características dele. Meu marido e eu agradecemos toda ajuda, mas infelizmente, após algumas informações, identificamos que nem todos os cachorros que possivelmente poderiam ser ele, não eram sequer parecidos. Não são todas, mas em alguns casos, infelizmente, algumas pessoas acabam passando trote e isso é muito triste – explicou.

Tatiana explica que quem encontrá-lo, pode entrar em contato através dos telefones abaixo. ”Quem encontrá-lo, peço que o segure e entre em contato através dos números que disponibilizamos. Oferecemos recompensa para quem achá-lo e segurá-lo [frizou]; até irmos buscá-lo”, finalizou.

Quem tiver informações sobre o cão pode entrar em contato pelos telefones: (24) 9 99579199 ou (24) 9 998661874. Falar com Tatiana ou Wagner.