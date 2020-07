Donos de pousadas em Itatiaia contam prejuízos e buscam recuperar negócios

Matéria publicada em 22 de julho de 2020, 10:31 horas

Itatiaia – Depois de três meses parados em decorrência das medidas restritivas adotadas contra o Novo Coronavírus, os proprietários de pousadas e hotéis da região de Itatiaia se preparam para um novo momento diante da pandemia. Com a liberação do funcionamento do setor por parte da Prefeitura de Itatiaia, mesmo com novas regras já há movimento que permita um planejamento maior para a retomada dos negócios.

Para a empresária Maria Paiva, proprietária de uma pousada localizada perto da Praça da Maromba, a flexibilização do setor chegou em boa hora e está tendo uma grande procura por turistas aos finais de semana.

– Mesmo funcionando com redução na taxa de ocupação – a princípio era de 40%, mas recentemente aumentou para 70% – a procura por reservas para os finais de semana tem sido muito boa e está aumentando. Nestes meses em que fiquei parada, tive que pedir empréstimo no banco, mas agora já está dando para respirar mais aliviada. Apesar do movimento estar voltando ao normal, acredito que deve demorar dois anos para eu recuperar todo o prejuízo – confirmou.

Segundo a empresária, para se adequar às medidas de higiene impostas para a flexibilização do setor, foi obrigada a fazer algumas mudanças. “Antes da pandemia eu servia refeição, mas agora só sirvo café da manhã e todos os funcionários sempre estão usando luvas, máscaras e álcool gel. Também fui obrigada a demitir dois funcionários por causa da suspensão das refeições”, lamentou.

A dona da pousada lembrou que antes tinha muitas reservas para a Semana Santa, sendo obrigada a renegociar diante do início dos efeitos da pandemia no país. “Cerca de metade desses clientes optou por aguardar a flexibilização para remarcar a viagem e isso já está ocorrendo agora”, disse satisfeita.

Outra empresária que também teve que se adequar foi Ariane Almeida Crô, proprietária de um hotel localizado na Avenida das Mangueiras, em Penedo. Segundo Ariane, os clientes estão aceitando bem as determinações de higiene, como a obrigação do uso de máscaras. “Já entre as mudanças que fizemos nesta nova fase está a de oferecer o café da manhã com no máximo três mesas por horário. As janelas passaram a ficar sempre abertas e temos produtos de higienização nos quartos. Outra mudança introduzida foi a limpeza e desinfecção diária de todas as dependências do hotel, como salão de jogos, academias, piscina e sauna. J nos quartos esta desinfecção é feita assim que o cliente for embora”, destacou.

Segundo Ariane, a procura por hospedagem tem sido grande e satisfatória nos fins de semana por parte de turistas, mas durante a semana a procuro se restringe apenas às empresas.

“Apesar de recentemente o decreto municipal ter alterado o limite na taxa de ocupação de 40% para 70%, por questão de segurança optamos por não alterar este limite por enquanto”, disse.

A empresária lembrou que por consequência da interrupção das atividades por três meses, foi obrigada a demitir os 15 funcionários do hotel. Com isso, até que a situação seja normalizada o funcionamento do local está sendo mantido pela família e diaristas.