Drable abraça funcionária de camarote para comemorar gol e é acusado de importunação sexual

Matéria publicada em 21 de outubro de 2022, 19:34 horas

Prefeito de Barra Mansa aceitou acordo e, com isso, acusação não será discutida em juízo

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, é torcedor assumido do Flamengo, já tendo, inclusive, feito “lives” usando a camisa rubro-negra. “Assim, nada mais natural do que ele ir à partida entre seu clube do coração e o Corinthians, até porque o jogo iria definir o campeão da Copa do Brasil”, comentou um assessor do prefeito.

A partida ia mal para os rubro-negros, já que o time carioca, que havia empatado o primeiro jogo, perdia por um a zero e o campeão seria o rival paulista. Já no fim do jogo, o Flamengo consegue o empate.

Ainda segundo assessor, “Drable, entusiasmado, comemorou, e saiu abraçando as pessoas em volta dele, incluindo uma funcionária do camarote onde estava”.

Ao fim da partida, soube que estava sendo convocado ao Juizado Especial do Torcedor, onde a funcionária o acusava de importunação sexual.

O prefeito, depois de ouvir a moça e suas testemunhas, apresentou sua versão e suas testemunhas, mas preferiu encerrar ali o assunto, fazendo uma doação ao INCA (Instituto Nacional do Câncer). O juiz do caso sugeriu R$ 500, mas Drable decidiu doar R$ 1 mil.

O caso acabou chegando à mídia e a assessoria de Rodrigo Drable redigiu uma nota sobre o assunto, que é reproduzida a seguir.

A nota

“A assessoria de imprensa do prefeito de Barra Mansa esclarece que Rodrigo Drable, que estava acompanhado de amigos, apenas abraçou, no calor da emoção, durante a comemoração de um gol, no jogo entre Flamengo e Corinthians, uma prestadora de serviço que trabalhava no Maracanã.

Os fatos foram devidamente esclarecidos junto à delegacia local e ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), onde estavam presentes a Defensoria Pública, Ministério Público, estando o fato esclarecido e encerrado. Vale ressaltar que Drable foi espontaneamente à unidade policial.

Como gestor público e representante da população, Rodrigo Drable respeita e defende os direitos das mulheres. O prefeito é atuante na elaboração de políticas públicas e no desenvolvimento de uma rede de assistência a vítimas de violência, com projetos como a Patrulha da Mulher, o Hospital da Mulher e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social.”