Dupla é presa com droga em Porto Real

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2021, 10:23 horas

Porto Real – Uma ação dos agentes do 37º Batalhão da PM, nesse sábado, dia 11, em Porto Real, resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas. No quintal da casa de um dos homens, localizada na Rua Um, no bairro BNH, foram apreendidos 17 trouxinhas de maconha e dois pinos de cocaína.

Também foi apreendido R$ 200. Dinheiro que os PMs acreditam ser proveniente da venda de drogas. A dupla foi levada para a 100ª DP (Porto Real), onde foi indiciada por tráfico de drogas.