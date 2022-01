Dupla é presa com drogas em condomínio de Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2022, 08:39 horas

Volta Redonda – Uma informação repassada ao Disque Denúncia do 28º Batalhão da PM (08000-260-667), resultou nas prisões na noite de sexta-feira (20), de dois homens suspeitos de tráfico de drogas, em Volta Redonda. Policiais militares localizaram a dupla em dos blocos de apartamentos do condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz.

Foram apreendidos 632 pedaços de maconha prensada, 606 pinos de cocaína, além de sete rádios e duas bases para rádio. Levados para a Delegacia de Volta Redonda, os suspeitos foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.