Dupla é presa em flagrante furtando combustível de uma moto em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 18:55 horas

Volta Redonda- Dois homens, de 25 e 34 anos, foram presos em flagrante na tarde desta quarta-feira (04), furtando gasolina de uma moto estacionada, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira Rio, em frente a passarela da CSN, no bairro Retiro.

A PM informou que os suspeitos resistiram a prisão e um deles pulou no Rio Paraíba do Sul, mas a dupla conseguiu ser capturada e foi necessário o uso de algemas. Um dos suspeitos disse que estava com uma moto estacionada na Rua coronel Macedo Soares, os policiais foram até o endereço e apreenderam a motocicleta fan.

Os suspeitos foram encaminhados a 93ª DP (Volta Redonda), onde permanecem presos.