Dupla que transportava drogas tenta atropelar PMs em Valença

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 09:30 horas

Valença – Agentes do Grupamento de Ações Táticas, do 10º Batalhão da PM, procuram por dois jovens, já identificados, que tentaram atropelar policiais nessa quinta-feira (5). O crime ocorreu na RJ-145, no bairro São Francisco, em Valença. Policiais não foram feridos. Eles conseguiram desviar do veículo conduzido pelos suspeitos.

Ainda segundo policiais, os jovens jogaram pela janela do carro, em que estavam, 180 pinos de cocaína e 14 trouxinhas de maconha. A droga foi apreendida pela PM. A dupla abandonou o veículo em um trecho da RJ-145, fugindo por um morro nas proximidades.

Os PMs encontraram, no carro, uma carteira de habilitação com o nome de um dos suspeitos. O material e o veículo foram levados para a 91ª DP (Valença). Mesmo foragidos os suspeitos foram indiciados por tráfico de drogas.