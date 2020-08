Ednardo visita obras no Parque Fluvial de Pìnheiral

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 19:13 horas

Pinheiral – Para atender de forma melhor estruturada a população e seus visitantes, já está em fase final o processo de concretagem da ciclovia do Parque Fluvial do Médio Paraíba de Pinheiral. A parte de implantação de iluminação já foi concluída, garantindo maior segurança para a população que frequenta o local para caminhadas. Além de garantir a beleza do local, agora durante a noite o Parque Fluvial fica todo iluminado, podendo ser observado por quem transita pela Avenida Nilton Pena Botelho, via de acesso a Pinheiral.

Na manhã desta sexta-feira (14), o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, esteve no local e acompanhou o andamento das obras de concretagem. A obra iniciada por meio de convênio com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, destina o espaço ao lazer e a prática de esportes ao ar livre junto à natureza.

“Estivemos acompanhando a finalização da concretagem da ciclovia do parque em mais uma etapa da obra que já tem toda a parte de iluminação concluída. Nós vamos finalizar o vestiário e incluir uma ducha pra quem utilizar o campo de areia. Em breve a população vai poder utilizar o Parque Fluvial do Médio Paraíba em sua totalidade, de maneira segura”, disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

“Havia muito medo por parte da população quanto a frequentar o parque à noite. Agora, ele já está todo iluminado tornando o local muito mais seguro”, afirmou Jailson Rodrigues, secretário da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.