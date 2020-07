Educação de Barra Mansa é tema em revista universitária no MS

Matéria publicada em 6 de julho de 2020, 11:02 horas

Barra Mansa – A implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em Barra Mansa foi o tema de um artigo científico publicado na edição deste mês da Horizontes – Revista de Educação da Universidade Federal da Grande Dourados (FAED/UFGD) no Mato Grosso do Sul. O autor, Lucas Peres Guimarães, é professor no Colégio Municipal Doutor Mauricio Amaral, no bairro Vila Coringa, e articulador de ciências da Secretaria Municipal de Educação.

A BNCC é um documento normativo do Governo Federal, com conteúdos prontos para serem ensinados em sala de aula. Em Barra Mansa, o trabalho é feito respeitando e valorizando a identidade do município e o compromisso com os alunos. Para isso, é discutida, de forma coletiva e democrática, a construção do que é ensinado. A escolha foi feita de maneira em que todos os professores da rede pudessem opinar e colocar a sua visão quanto aos desafios em classe.

O processo de democratização do ensino de ciências fez Barra Mansa ser destaque na alfabetização científica, trazendo como resultado alunos mais interessados na matéria, criando uma identificação no que é ensinado, já que muitos assuntos fazem parte do cotidiano e do interesse dos estudantes.

O professor explica a importância de ter um artigo sobre a educação de Barra Mansa em uma publicação deste tipo. “Isso é um baita reconhecimento na área de formação de professores de ciências na cidade, mostra que todo o processo de formação foi reconhecido por professores doutores e que estamos no caminho certo”.

O profissional agradece o apoio e reitera o trabalho em equipe realizado pelos profissionais da rede. “Um outro fator que gostaria de destacar é a coletividade que existe nos professores de ciências do município. Somos uma equipe preocupada com o desenvolvimento dos alunos em diferentes aspectos, o que nos faz estar em processo constante de escuta e aprendizado com o colega. Agradeço gerente de educação básica Saionara Maciel e toda a equipe que proporciona todo o amparo para o desenvolvimento de uma formação tão coerente e democrática, atendendo a necessidade da sala de aula de Barra Mansa”.

Lucas Peres Guimarães é doutorando em Ensino de Ciências pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), mestre em Ensino de Ciências pela mesma instituição, licenciatura em Química pela Universidade de Taubaté (UNITAU) e Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB). Ele é autor do “Lavoisier na sala de aula”. Quem quiser conferir o artigo científico, pode acessar o link: ehttp://ojs.ufgd.edu.br/index.php/horizontes/article/download/10456/5825