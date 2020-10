Educação de BM esclarece sobre atraso na entrega dos kits alimentação

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 15:47 horas

Barra Mansa– A Secretaria de Educação de Barra Mansa esclareceu, em nota, que o atraso na entrega dos kits de alimentação dos alunos da rede municipal ocorreu devido a desistência de fornecedores no processo licitatório.

As três primeiras empresas não conseguiram entregar e, por esse motivo, houve o atraso. A previsão é que os kits sejam entregues em todas as escolas do município no mês de novembro, e a partir daí regularmente.

Ainda de acordo com a secretaria, a aquisição será paga com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que é destinada exclusivamente à alimentação escolar, portanto, essa verba não pode ser utilizada para outro fim. Os kits foram adquiridos conforme parecer do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE.

Os itens e quantidades dos gêneros que compõem os kits são referentes há 30 dias letivos de alimentação do aluno na escola e em atendimento a resolução FNDE n.2, de 09 de abril de 2020.