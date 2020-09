Em fase final de obra, novo reservatório em Quatis vai beneficiar moradores situados na parte alta

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 16:05 horas

Quatis– As obras de construção do reservatório de água no bairro Bela Vista entraram na fase final. O novo equipamento do sistema de abastecimento do município está sendo instalado com recursos próprios da Prefeitura de Quatis, na ordem de R$ 1,3 milhão, informou o governo municipal.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, César Salazar, no momento, os operários estão concluindo a soldagem interna do equipamento. O reservatório ainda receberá um serviço de pintura e de vedação total da parte externa. Em seguida será finalizada a parte de tubulação da rede de abastecimento. A previsão do secretário é de que a obra seja concluída até o final deste mês de outubro.

– Depois de pronta e funcionando, o reservatório terá a capacidade de armazenar um milhão de litros d’água. Hoje o nosso problema é que não temos onde armazenar a quantidade de água que tratamos. Com esse reservatório, o problema fica solucionado – explicou o secretário.

De acordo com Salazar, o aumento na capacidade de armazenagem de água potável será uma grande conquista para o município no setor de saneamento. O novo reservatório vai beneficiar, principalmente, os moradores situados na parte alta da cidade que sofrem quando há falta de água devido a períodos de alto consumo ou problemas técnicos que necessitam de interrupção na distribuição.

– Outro importante ponto a destacar é que com o novo reservatório o município entrará em outro patamar no serviço de abastecimento ao atingir cem por cento das residências garantindo o direito a água potável para todos os moradores – anunciou Salazar.