Em menos de um ano o Projeto Coluna Reta já realizou 12 cirurgias em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 17:45 horas

Neste fim de semana, mais duas jovens foram beneficiadas pelo programa lançado em 2021; primeiros procedimentos aconteceram em outubro

Volta Redonda- O projeto Coluna Reta, programa pioneiro da Prefeitura de Volta Redonda para diagnóstico precoce e tratamento da escoliose idiopática, lançado em 2021, chegou a 12 cirurgias realizadas neste fim de semana. No sábado, 27, mais duas jovens passaram pelo procedimento de alta complexibilidade no Hospital São João Batista (HSJB).

O programa, inédito no Brasil, iniciou as cirurgias em outubro do ano passado para correção da escoliose, doença que afeta de 2% a 4% da população mundial, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde). A triagem para identificar os pacientes iniciou em junho de 2021 e, desde então, o Coluna Reta já atendeu cerca de 2,5 mil jovens no município.

De acordo com o ortopedista especialista em coluna e responsável pelo Coluna Reta, Juliano Coelho, todos os procedimentos cirúrgicos do programa foram bem sucedidos.

“No sábado, 27, a equipe do programa operou Milene e Gracie, que têm previsão de alta para quarta-feira, dia 31. Além delas, Pedro Victor, de 18 anos, também passou por procedimento no fim de semana. Neste caso, foi necessária tração halo-craniana como pré-operatório de deformidade de alto valor angular na coluna vertebral. Ele fica internado na unidade até o próximo dia 17, quando faz a cirurgia. No mesmo dia, outra menina será operada”, explicou o médico.

O objetivo do procedimento cirúrgico é estabilizar a coluna para evitar a piora da escoliose e de outros problemas que podem surgir com isso. “Além disso, a escoliose limita a mobilidade dos pacientes para as atividades cotidianas e compromete a autoestima, principalmente, do público feminino”, reforçou o ortopedista.

A iniciativa da prefeitura inclui procedimentos que vão desde o diagnóstico precoce até o tratamento da escoliose idiopática – que pode ser através de fisioterapia e nos casos mais graves a cirurgia. A indicação para o procedimento cirúrgico é quando a curvatura da coluna possui acima de 45º graus.

Os atendimentos do Coluna Reta são feitos às sextas-feiras na Policlínica da Cidadania, que fica no Estádio da Cidadania. Todas as crianças e adolescentes que já foram atendidos voltam para avaliações após um ano.