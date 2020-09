Empresário Paulo César Soares Brum tem morte cerebral constatada, em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 17:26 horas

Volta Redonda- O empresário de Volta Redonda, Paulo César Soares Brum, teve morte cerebral constatada na tarde desta segunda-feira, dia 28. A informação foi comunicada pela família.

Paulo César estava internado no Hospital Hinja, onde fazia tratamento de câncer. De acordo com as primeiras informações, o empresário teve morte encefálica e estava hospitalizado para a retirada de um tumor no pescoço. Paulo César deixa a esposa Elaine, e as filhas Natália e Nicole.

Ainda não há informações sobre o velório. Paulo César também era conhecido no esporte, tendo atuado como goleiro em vários times da cidade.