Encerrada terceira semana de testagem para Covid-19 em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 18:23 horas

Barra Mansa– Encerrando a terceira semana de testagem para detecção da Covid-19, Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira, dia 13, uma ação na Praça da Liberdade, no Centro, com o objetivo de aproximar o serviço aos moradores, em um ponto estratégico do município. O teste rápido é um exame de sangue que detecta em 15 minutos se a pessoa possui algum dos dois anticorpos para o novo coronavírus, o IgM e IgG.

A testagem está sendo realizada em diversos bairros de Barra Mansa. Só nesta semana, aconteceu na Vila Maria, São Pedro, Roberto Silveira, Cotiara, Vila Independência e Vila Orlandélia. Para ter acesso ao teste rápido, é necessário estar munido do cartão do Sus (Sistema Único de Saúde) ou do CPF. O secretário de Saúde Sérgio Gomes informou que a ação continuará na próxima semana.

– Hoje a ação aconteceu no Centro para atender moradores de diversos bairros. Semana que vem continuaremos realizando as testagens nos bairros, fortalecendo o combate à Covid-19 nos locais. Estaremos próximos e acessíveis à população – afirmou.

A moradora do Parque Independência, Luciana Toná, de 60 anos, aprovou a ação da prefeitura.

– Eu já havia feito outro tipo de exame para saber se estava com a doença. Tive que pagar e foi caro. Hoje, eu estava indo ao trabalho, passei e vi as equipes da Saúde. Aproveitei a oportunidade para passar pela testagem. Eu já queria fazer há tempos um novo teste. Precisamos nos cuidar – disse.