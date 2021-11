Entidades discutem implantação do Centro de Diabetes em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 10:29 horas

Barra Mansa – Representantes de diversas entidades se reuniram para discutir a implantação do Centro de Controle de Diabetes, no município. O encontro, promovido pela Adibam (Associação dos Diabéticos de Barra Mansa), é mais uma ação em comemoração ao Dia Mundial da Diabetes, lembrado no último dia 14. Pela proposta inicial, s unidade deverá contar com profissionais da área de saúde de diversas especialidades, em especial, o corpo clínico responsável pelo controle da doença como: médicos cardiologista e ortopedista, além de nutricionista, dentista e pediatra.

– Nossa preocupação é com a prevenção e o tratamento da doença e sabemos que se reunirmos todos os profissionais em um mesmo espaço todos sairiam ganhando, tanto o poder público, quanto pacientes – ressaltou a presidente da Adibam, Eterna Quintão, lembrando que o Centro de Controle da Diabetes poderá ainda ter a participação da iniciativa privada, com apoio e doações de medicamentos, cujo custo, pode ser abatido na declaração de imposto de renda dos apoios da iniciativa privada.

Crescente

Segundo dados da entidade, desde o início da pandemia, estima-se aumento, em 40%, de novos casos registrados da doença na cidade. A entidade revela ainda outro dado alarmante: boa parte dos casos novos da doença, o paciente somente descobre após picos elevados de glicose.

– Isso é muito grave, pois a diabetes descontrolado pode levar a graves riscos para a saúde do indivíduo – lembrou, relacionando que o alerta deve ser dado a partir dos seguintes sintomas: vontade frequente para urinar; aumento da sede; boca seca; infecções urinárias frequentes; sonolência e cansaço frequente; formigamento nos pés e nas mãos; fome em excesso; grande perda de peso.