Entidades empresariais reforçam proposta para reabrir comércio

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 19:48 horas

Limite de número de clientes e horários escalonados estão entre as propostas feitas pelo grupo

Volta Redonda – Os presidentes da CDL-VR, Gilson Ferreira de Castro, da Aciap-VR, Luís Fernando Soares Cardoso, e do Sipacon-SF, Paulo Roberto Dinis Marques, com a anuência de Jerônimo Pereira dos Santos, presidente do Sicomércio-VR, Alexandre Magno, presidente do Sindsul, e Jairo Rodrigues da Silva Junior, presidente da Metalsul, enviaram nesta quinta-feira (16) ao prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, um ofício propondo medidas para a reabertura do comércio, com medidas de higienização e prevenção de aglomerações. A intenção é que o documento seja apresentado em reunião com o Ministério Público e os prefeitos de Pinheiral e Barra Mansa, quando vai ser discutida a flexibilização do fechamento do comércio, em princípio a partir de 27 de abril.

Veja o texto do ofício:

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR); a Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (ACIAP-VR); Sindicato do Comércio Varejista de Bens eServiços de Volta Redonda(SICOMÉRCIO-VR); o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Sul Fluminense (SIPACON-SF) e Sindicato dos Hotéis, Bares e Similares (SINDSUL Hotéis); Sindicato Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Automotivas, de Informática e de Material Eletro-eletrônico (METALSUL), vêm perante V. Exa. apresentar a seguinte proposta para flexibilização do comércio, considerando todas as orientações e medidas preventivas vigentes no país para o combate ao Coronavírus (Covid-19):

 Reabertura do com comércio em geral, com controle de fluxo, limitando 01 (um) cliente a cada 10m², conforme orientação superior do Ministério da Saúde, incluindo shoppings, galerias e centros comerciais, como vem sendo feito nos supermercados, farmácias e demais estabelecimentos que já estão autorizados a funcionar;

 Bares, lanchonetes e restaurantes com limitação de 30% da capacidade do número de clientes dentro do estabelecimento, seguindo o decreto estadual;

 Salões de beleza e clínicas de estéticas funcionando apenas com agendamentos, com um cliente por atendente, com espaçamento de dois metros entre um cliente e outro, com uso de máscara obrigatório para os profissionais que realizam atendimento, bem como recepcionistas;

 Interdição de locais que não administrarem as aglomerações e limitações de fluxo mediante multa municipal durante período do COVID-19, com valor a ser estipulado;

 Promoção de campanhas para incentivar a opção de entrega (delivery), como as que já estão sendo feitas;

 Uso obrigatório de máscaras (de tecido) por todos os colaboradores;

 Disponibilidade de Álcool Gel 70% para todos os clientes e a equipe de trabalho;

 Higienização constante dos ambientes, principalmente, superfícies de contato;

 Afastamento do trabalho de funcionários de grupo de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas e trabalhadores com sintomas gripais) durante a quarentena, em férias, home office ou pela Medida Provisória 936/2020;

 Horário alternativo de funcionamento, com três horários de entrada e saída dos funcionários, visando não criar aglomeração nos pontos de ônibus.