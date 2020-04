Entrada de carros com placa de outra cidade está proibida em Angra dos Reis

Matéria publicada em 10 de abril de 2020, 11:07 horas

Angra dos Reis – Carros sem placa de Angra dos Reis ou que o motorista não comprove ser morador do município estão impedidos de entrar na cidade. A determinação da prefeitura já esta em vigor nesta sexta-feira, 10 A medida objetiva minimizar o número de infectados pelo coronavírus e segue até 24 de abril. A determinação, porém não se aplica as atividades de transporte de cargas e mercadorias. Pessoas que comprovem trabalhar na cidade também estarão livres da proibição.

O município passa a contar com quatro barreiras, sendo três nas entradas da cidade: Serra D´água, Garatucaia e Parque Mambucaba. A quarta está na Vila Histórica de Mambucaba. Essa medida pode ser ampliada ainda para outros bairros. O rigor nas fiscalizações será intensificado hoje, sexta-feira, para evitar que turistas visitem a cidade, principalmente durante o feriadão da Semana Santa, e possam aumentar o número de casos de Covid-19 em Angra.

As equipes de fiscalização contam com a coordenação da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, além de contarem ainda com agentes de Trânsito e policiais do Proeis.

Quem desrespeitar a iniciativa estará sujeito à aplicação das penas previstas para crimes elencados nos artigos 268 – infração de medida sanitária preventiva – e 330 – crime de desobediência – do Código Penal, sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas.