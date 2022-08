Entrevista: Antonio Furtado reafirma apoio a Claudio Castro

Matéria publicada em 5 de agosto de 2022, 15:35 horas

Pouco antes da convenção do União Brasil que homologou sua candidatura, o deputado federal Delegado Antônio Furtado concedeu entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, falando de sua atuação durante o mandato para o qual foi eleito com mais de 104 mil votos e de suas posições para este ano, com a confirmação do apoio à reeleição do governador Claudio Castro.

DIÁRIO DO VALE – O senhor foi o candidato mais votado da região em 2018. Sua campanha este ano tem como meta repetir esses números?

Antônio Furtado – Em primeiro lugar, agradeço a Deus por aquela vitória e aos 104.211 eleitores que confiaram em mim. Tenho me empenhado muito para imprimir como Deputado o mesmo padrão de qualidade que tive como Delegado. Dedicação e resultados não faltam. Venho mostrando isso e na campanha mais pessoas terão oportunidade de conhecer o que fizemos e faremos pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Nasci para servir às pessoas. Há quase trinta anos exerço essa vocação. Não tenho meta quanto ao número de votos. Não desejo competir comigo mesmo. Quero apenas continuar o meu trabalho na Câmara Federal e manter os amigos e amigas que conquistei nessa jornada.

DV– Como o senhor vê as demandas da região, e como pretende se relacionar com os prefeitos, durante um possível mandato?

AF – Eu sou um fervoroso defensor da política de proximidade e acredito que o diálogo e a união são fundamentais para que as ações de um agente público sejam aperfeiçoadas ao máximo. Uma coisa é ouvir falar do problema, outra é conhecê-lo e buscar a solução mais rápida e eficiente. Por isso, faço questão de percorrer cada município, conversar com as pessoas e identificar as necessidades, para que, aí sim, tenhamos clareza para entender as demandas e colaborar para vencer os desafios. E considero os prefeitos essenciais nessa missão, bem como cada vereador. Eles vivenciam a realidade de suas cidades, sabem “onde o sapato aperta” e como posso aplicar melhor as verbas que, com muito esforço, trago com minha equipe de Brasília. Tem dado muito certo. Pretendo seguir esse mesmo modelo pois, citando outro ditado, “time que está ganhando não se mexe”. Não fui um delegado de “ar condicionado” e agora não sou um deputado que assiste o mandato passar de dentro de um gabinete. Isso não combina comigo. Gosto de falar com as pessoas, de olhar no olho, de estender a mão, ouvir o que pensam e depois agir convicto de que tomei a melhor decisão. É sendo acessível e escutando o que cada um tem a falar, que vamos construir uma política verdadeiramente participativa.

DV – No cenário de uma eleição tão polarizada, como o senhor se posiciona? Tem compromisso com algum dos pré-candidatos a presidente ou governador?

AF – Meu compromisso é com o futuro do nosso país e com o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Apoiei o Presidente Bolsonaro na eleição de 2018 e continuo o apoiando em todas as ações e projetos que forem bons para os brasileiros. Basta ver minha atuação parlamentar. Mas nem o Presidente nem ninguém acerta sempre. É por isso que temos três poderes na República. Um fiscaliza o outro e contribui para que o poder do povo seja exercido em favor do mesmo. Brigas e rivalidades entre políticos devem ser evitadas, pois costumam fazer a corda arrebentar do lado dos mais humildes. Tenho responsabilidade. Estamos saindo de uma pandemia que assolou o mundo, que gerou impactos profundos na economia e na vida dos brasileiros. Pouco a pouco, estamos colocando a casa em ordem e as coisas nos trilhos. Não vem sendo fácil, mas continuo acreditando que a nossa nação sairá dessa crise ainda mais forte. Aprendemos muitas lições e uma delas é que não podemos deixar de ter coragem para enfrentar as dificuldades. E diante de problemas sérios, ter competência e procurar aliados são qualidades indispensáveis. É por isso que apoio a candidatura do governador Cláudio Castro. Hoje, graças a sua gestão, da qual sou um parceiro, podemos olhar para frente com otimismo. Aquela luz no fim do túnel, que nem aparecia, hoje começa a iluminar a nossa esperança. O descrédito, deu lugar a um estado forte e unido. Estamos no rumo certo e é só o começo. Tenho certeza que o nosso povo ainda terá muito a comemorar.

DV – Quais seriam as realizações mais importantes de seu primeiro mandato?

AF – São muitas. De 2019 até o momento, quase R$ 120 milhões de reais em investimentos foram trazidos por mim a municípios do nosso Estado. Dinheiro gasto em escolas, em hospitais, para fazer encostas e evitar tragédias, pavimentar ruas, construir academias da melhor idade, para reforçar a segurança pública com programas e equipamentos, para dar dignidade à causa animal, valorizar profissionais e, enfim, transformar para melhor a realidade de todos. Sou o campeão de investimentos no Sul Fluminense. Para exemplificar, fui o Deputado Federal que mais recursos trouxe para Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral. Quem duvidar, basta consultar os prefeitos destas cidades e das outras.

Tenho orgulho dessas realizações, pois retratam a busca por resgatar o que temos de mais valioso: a preocupação com as pessoas, destacando as que mais precisam. Cito por isso a aquisição de um aparelho de ressonância magnética. O equipamento, que será instalado no Hospital Regional Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda, beneficiará milhares de pessoas de toda a região e começará a ser utilizado agora em outubro de 2022.

Jamais nenhuma unidade pública de saúde da região Sul Fluminense contou com um equipamento de ressonância para prestar atendimentos à população. A necessidade de exames dos pacientes é suprida por convênios, o que acaba gerando aumento no tempo de espera e maior custo para os municípios. Fico imensamente feliz por esta conquista. Finalmente os mais pobres terão condições de fazer exames antes quase exclusivos de quem tinha plano de saúde. Muitas vidas serão salvos, tenho certeza! No plano legislativo, aprovamos o pacote anticrime, o piso nacional da enfermagem, auxílio emergencial, auxílio Brasil, aumento de pena para quem maltrata animais, criação de leis de proteção às mulheres e idosos, a implantação de medidas de segurança do Pix e, nesta semana, o fim da “saidinha temporaria” dos bandidos dos estabelecimentos prisionais. O restante das ações, projetos e leis, apresentarei na campanha. Uma certeza deixo aqui: nunca estive de braços cruzados.

DV – Quais as principais metas de seus planos para a próxima legislatura?

AF – Nesse período, ainda como pré-candidato à reeleição, posso afirmar que seguirei lutando por todos que necessitarem. Numa reunião mês passado, com o Governador Cláudio Castro, na cidade do Rio, convidei mais de cem empresários para conhecerem e instalarem empresas no Sul Fluminense. Precisamos de empregos, especialmente para os mais jovens, e reativar a economia. Quero trazer o Programa “Segurança Presente”para mais cidades da Região, a exemplo do que conseguimos em Barra do Piraí e Volta Redonda. Precisamos de uma Delegacia de Homicídios na cidade do aço e uma Deam em Barra Mansa e Resende, unidades que atenderão também os municípios vizinhos. Trabalharei ainda mais na defesa das mulheres, aposentados, pensionistas e servidores. Não desistirei de aprovar projetos como décimo quarto salário, pagamento em dobro, margem social e tantos outros que são o desejo de milhões de cidadãos.

Garanto que me posicionei sempre com responsabilidade e coragem para fazer o melhor pelo estado que nasci e amo, bem como pelo meu país. Para o futuro, a expectativa é continuar agindo assim, arregaçando as mangas e colaborando para que todos os brasileiros possam viver de maneira digna e justa. E como disse o General Aníbal, nascido 247 anos antes de Cristo, se não encontrarmos um caminho, abriremos um.