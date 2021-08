Matéria publicada em 10 de agosto de 2021, 08:52 horas

Piraí – A equipe de Piraí obteve o 2º lugar da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), na Modalidade Prática Simulação – Nível 2. Ao todo foram 55 equipes inscritas no Estado do Rio de Janeiro. Com este resultado, a Robótica Pequeno Gigante SkyDroid avança na competição e representará o município na etapa nacional, que acontecerá de 11 a 15 de outubro.

A equipe é formada pelos alunos Cauã Campos de Souza e Silva e Raul Rodrigues Brito. A dupla teve como desafio programar um robô completamente autônomo, que atua em um ambiente hostil, muito perigoso para a saúde do ser humano, resgatando vítimas sem a necessidade de interferência humana.

De acordo com informações do Centro de Inovação Tecnológica da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, assim como as outras olimpíadas do conhecimento que as escolas do município participam, esta é uma das olimpíadas científicas brasileiras que utiliza a temática da robótica e tem o objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar talentos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro.