Equipe orienta população e presta assistência médica nas filas dos bancos em Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de Maio de 2020, 20:29 horas

Máscaras foram entregues as pessoas na fila, que também receberam orientação de higienização das mãos, e sobre atendimentos emergenciais

Barra Mansa- Uma equipe de profissionais das Secretarias de Saúde e Ordem Pública estão oferecendo desde esta segunda-feira, dia 04, diversos serviços voltados ao público usuário dos bancos, principalmente aos moradores que vão receber o auxílio emergencial do governo federal.

Os usuários estão sendo orientados sobre a prevenção ao novo coronavírus, como higienização das mãos com água e sabão e o uso de álcool em gel, e distanciamento mínimo na fila, além do uso das máscaras faciais, que inclusive foram distribuídas as pessoas que estavam na fila sem o equipamento.

A prefeitura informou que disponibilizou uma ambulância, na Praça da Igreja Matriz, para atendimento emergencial. O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, contou que, ao todo, 24 profissionais estão à frente da ação.

– Nós entendemos que esse é um momento que haverá grande circulação de pessoas por conta do recebimento do auxílio emergencial e isso nos gera grande preocupação. Juntamente com o prefeito Rodrigo Drable, estudamos propostas para minimizar as chances de proliferação do vírus e armar um planejamento eficaz para garantir que todos recebam um atendimento seguro – disse Sérgio.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Wiliam Pereira, nos últimos dias, a Pasta notificou quatro bancos para que apresentassem melhor plano de atendimento aos usuários.

– Para evitar a aglomeração, solicitamos que fossem providenciadas grades para que pudéssemos montar um guarda-corpo ao longo das Ruas Andrade Figueira e Dr. José Alves Caldeira e também que os funcionários nos auxiliassem na vistoria do espaçamento – completou.