Espaço das Artes Zélia Arbex sedia exposição de quadros ‘Arte é Saúde Mental’

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 09:46 horas

Mostra reúne trabalhos inéditos do artista plástico Erastótenes produzidos em oficinas com usuários do Programa de Saúde Mental de Volta Redonda

Volta Redonda – A Secretaria de Cultura de Volta Redonda inaugura na próxima sexta-feira, dia 1º, a exposição “Arte é Saúde Mental”, que fica no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, até o dia 10 de julho. A mostra reúne 13 quadros inéditos do artista plástico Erastótenes, produzidos em oficinas com usuários do Programa de Saúde Mental do município no final dos anos 1990.

As obras fazem parte do acervo da prefeitura. A equipe da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) percorreu os Caps (Centros de Atenção Psicossocial), que abrigam os quadros de Erastótenes, fez a e seleção. Todos têm temas ligados à saúde como “Radiação”, “Vírus”, “Solar” e “Câncer de Mama”. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na galeria, que fica na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília. É obrigatório o uso de máscara.

De acordo com o secretário de Cultura, Anderson de Souza, a mostra inicia os eventos em comemoração ao aniversário de 68 anos de Volta Redonda, no próximo dia 17 de julho, e também homenageia Erastótenes na semana em que se completam 13 anos de sua morte.

“A exposição tem como objetivo mostrar a arte como ferramenta de transformação e de saúde. E ninguém melhor que Erastótenes que desenvolveu o trabalho com os usuários da Saúde Mental em Volta Redonda para ilustrar esse movimento”, falou Anderson.

Roda de Conversa

Na abertura da exposição “Arte é Saúde Mental” também terá uma Roda de Conversa para tratar do tema. O secretário Anderson de Souza e a coordenadora do Programa de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Suely Pinto, vão falar sobre a importância da arte no tratamento da saúde mental. “A arte é fundamental, porque a vida não dá conta sozinha”, disse Suely.

O artista plástico Erastótenes Roberto Alves de Sousa, conhecido pelos amigos apenas como “Eras”, era membro da Academia Brasileira de Belas Artes. Com uma centena de exposições pelo Brasil e até no exterior, ele passou a se dedicar integralmente à arte em 1989. Ele definia seu estilo como expressionista e afirmava que os primeiros quadros foram feitos ainda na infância. Erastótenes morreu aos 54 anos em 27 de junho de 2009.