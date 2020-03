Estacionamento Rotativo passa a ser cobrado após dois meses de campanha educativa

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 11:46 horas

Pagamento realizado pelo aplicativo Digipare, usuário terá 50% sobre o valor da regularização como bônus

Volta Redonda – Com o fim do período educativo no estacionamento rotativo de Volta Redonda (conforme lei municipal N° 5.443), o motorista que receber o aviso de estacionamento irregular, terá o prazo de até três dias para efetuar o pagamento. Inicialmente prevista para ocorrer em apenas quinze dias, a ação educativa da concessionária VR Parking junto aos usuários, foi ampliada em um mês, para que todos pudessem conhecer as regras do novo sistema.

Desde o começo da operação, em janeiro, ao estacionar nas vagas demarcadas, o motorista deve emitir o tíquete cujo valor pode ser fracionado, de acordo com o tempo a ser utilizado no local. Já os valores do aviso em caso de irregularidade, variam de acordo com a vaga ocupada pelo veículo. Na Zona Azul o valor é de R$ 25,00 para carros estacionados irregularmente; ja na Zona Verde, o custo é de R$ 20,00 para carros estacionados irregularmente; R$ 15,00 na Zona Laranja e R$ 10,00 para motocicletas estacionadas irregularmente nas Zonas Azul, Verde e Laranja

Caso o aviso recebido pelo motorista não seja pago no prazo, a multa, considerada grave, será no valor de R$ 195, 23, além de receber cinco (05) pontos na Carteira Nacional de Habilitação, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Pagamento no aplicativo tem benefícios

O pagamento poderá ser feito no aplicativo Digipare, nos postos de venda autorizados do Rotativo, na sede do VR Parking (Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco, 41 – Aterrado – Telefone (24) 3025-1300) ou ainda com os monitores credenciados.

O motorista que optar pelo pagamento no aplicativo terá 50% sobre o valor da regularização como bônus para futura utilização no estacionamento rotativo de Volta Redonda. O usuário deve ser cadastrado previamente no sistema Digipare e ter saldo suficiente de créditos em reais no valor correspondente ao do aviso recebido. Outro detalhe importante, é que não será permitido o pagamento da regularização com valores do saldo em bônus.

Como regularizar o estacionamento no aplicativo

Para efetuar o pagamento no aplicativo é simples.

– No aplicativo Digipare, selecione a cidade de Volta Redonda – RJ

– Selecione a opção “MAIS” no canto inferior direito da sua tela

– Selecione a opção “REGULARIZAÇÃO”

– Selecione Volta Redonda na opção “CIDADE ONDE RECEBEU OU ACT”

– Digite ou escaneie o “NÚMERO DO AVISO”

– Digite a “PLACA DO VEÍCULO”

– Confirme o pagamento selecionando a opção “REGULARIZAR”

– Uma cópia da transação estará disponível na opção “EXTRATO” no aplicativo Digipare

Como baixar o aplicativo e se cadastrar no sistema Digipare

Em sua loja de downloads no celular, digite na busca “Digipare”. Faça o download gratuito. Ao término, abra o aplicativo e siga as orientações. Cadastre seu CPF e as informações do veículo. É possível cadastrar mais de um veículo no sistema. Na hora de comprar créditos para utilizar no rotativo, selecione a forma de pagamento e aguarde a liberação do valor adquirido para emitir os tíquetes.

Ao estacionar em Volta Redonda se atente ao tempo máximo permitido no uso da vaga e emita seu tíquete diretamente pelo Digipare. Os créditos adquiridos no aplicativo não possuem prazo de validade.