Estacionamento Rotativo volta a ser cobrado na próxima segunda-feira, 21, em Barra Mansa

A partir de hoje quarta-feira, 16, o estacionamento rotativo de Barra Mansa retoma as atividades com campanha de orientação aos motoristas sobre a cobrança do parquímetro. A ação educativa segue até sexta-feira (18), mantendo o serviço gratuito. O estacionamento rotativo volta a ser cobrado na próxima segunda-feira (21).

Estão isentos do pagamento as motocicletas e ciclomotores, quando estacionados em locais pré-determinados para estes veículos.