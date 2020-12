Estudante de Barra Mansa desenvolve carro sustentável e conquista o 1º lugar na XIV FECTI

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2020, 10:32 horas

Barra Mansa – Uma aluna do 7º ano do Ciep 54 – Maria José Machado de Carvalho, do bairro Vila Maria, de Barra Mansa, desenvolveu um projeto ousado voltado para sustentabilidade veicular e conquistou o 1º lugar na XIV FECTI (Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro).

A proposta do projeto de Evelyn Silva Ferreira, de 13 anos, teve como finalidade a demonstração do desenvolvimento da tecnologia sustentável e acessível financeiramente para construção de veículos elétricos, apontando possibilidades para aumentar o acesso das populações empobrecidas a veículos de qualidade e ainda reduzir os índices de poluição causados pelo monóxido de carbono nas vias urbanas. Evelyn conquistou o primeiro lugar durante evento virtual promovido pela Fundação CECIERJ (Centro de Ciências e Educação do Estado do rio de Janeiro).

– Estou muito feliz com o resultado obtido. É o reconhecimento do entrosamento e esforço conjunto com a professora orientadora Alyne Lúcia. Acredito que esta vitória sirva como estímulo para os meus amigos da escola e para mim mesma, me impulsionando a buscar meu objetivo, que é cursar faculdade de engenharia de eletromecânica ou robótica – disse a aluna que se mostrou determinada em atingir suas metas.

Construção

A construção do veículo sustentável foi iniciada em março deste ano, ainda durante as aulas, paralisadas em função da pandemia.

– Nós continuamos a manter contato via whats, e toda vez que era necessário, a professora disponibilizava os materiais do laboratório – disse Evelyn.

Com a confirmação da inscrição de Evelyn no concurso no dia 1º de outubro, sob a orientação da professora do Projeto de Robótica da unidade escolar Alyne Lúcia da Silva Casalli, o projeto foi tomando forma. Para a construção do automóvel sustentável foi utilizado papel panamá, folha de EVA e lixo eletrônico.

Carro

O carro é composto por três circuitos de baterias, de tablet e celular, o que permite a recarga do sistema. O veículo desenvolvido chega a atingir a velocidade média de 30 km por hora.

A orientadora Alyne Lúcia ressaltou que o projeto foi elaborado tendo como base a importância de Impacto social.

– Neste caso, nosso intuito foi demonstrar que é possível reduzir a poluição ambiental e diminuir a extração de petróleo, uma das fontes de energias mais consumidas em todo o mundo – destacou.

A diretora do Ciep 54 Maria José de Andrade Alves lembrou que esta é a segunda premiação da escola na Feira de Ciências.

– A primeira foi a construção de um drone direcionado ao controle da dengue. A Evelyn já está pensando em um patinete elétrico como proposta para a próxima Feira de Ciências. Nos sentimos extremamente recompensados com o empenho desta aluna – comentou.

O secretário de Educação do município, Marcus Vinicius Pires de Barros, afirmou que mesmo em tempos de distanciamento social provocado pela Covid 19, os talentos se tornam evidentes.

– Este é um grande exemplo de dedicação e esforço. Parabéns a nossa aluna Evelyn, a professora Alyne, a direção do Ciep54 e toda nossa equipe pedagógica – concluiu o secretário.

Feira de Ciências

A XIV FECTI reuniu estudantes do Ensino Fundamental II, Médio ou Técnico, das redes pública e privada de ensino, na maior feira de ciência do Estado do Rio de Janeiro. Este ano, por causa da pandemia, o evento aconteceu de maneira totalmente virtual, através da plataforma do eMuseu do Esporte.

Ao todo, foram 92 projetos finalistas, desenvolvidos por estudantes de escolas situadas em 21 municípios do estado, que concorreram a prêmios como troféu para a escola onde foi desenvolvido os projetos mais bem colocados, bolsas CNPq para os estudantes autores de projetos premiados e indicação para participar de feiras de ciências nacionais com alcance internacional, como a FEBRACE de 2021, organizada pela Universidade de São Paulo (USP); Ciência Jovem 2021, do Espaço da Ciência de Olinda; MOSTRATEC de 2021, realizada pela Fundação Liberato de Novo Hamburgo; além de vagas para a XV FECTI 2021.