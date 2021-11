Faetec e Cisco disponibilizam curso de programação para iniciantes

Matéria publicada em 8 de novembro de 2021, 09:37 horas

Rio e Sul Fluminense – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Cisco Brasil, líder mundial em tecnologia da informação, disponibilizou na plataforma da Rede curso aberto para aqueles que querem aprender sobre programação.

Responsável pela implantação, Alexandre Louzada, professor na Rede há mais de 20 anos, ele fala da importância de as pessoas entenderem como a programação está presente na vida de todos nós.

“Algumas pessoas ainda não conseguem perceber, mas a programação está presente em nossas vidas. Cada vez mais nosso dia a dia tem sido preenchido pela tecnologia e em particular a programação”, concluiu Louzada.

A linguagem de programação Python é a escolhida para o curso. O diferencial, por ser autodidata, é que cada participante pode seguir no seu ritmo em uma maratona que vai até o dia 1º de dezembro de 2021. O objetivo do curso é ajudar o estudante a projetar, escrever, analisar e executar programas codificados na linguagem Python.

O curso começa com o básico e direciona o estudante pelas etapas até que sejam desenvolvidas habilidades para solucionar problemas mais complexos. Desta forma, não é necessário conhecimento prévio de programação.

No entanto, alguns requisitos são necessários, como por exemplo, estar cursando o Ensino Médio, Superior ou cursos técnicos, ou ainda, graduados, que possuam interesse em programação. Além disso, é preciso ter acesso a um computador e conexão à Internet com capacidade mínima para desenvolver as atividades práticas virtuais (Computador: processador i3, Windows 10, 4Gb de RAM e 27GB de disco rígido. Internet: 5Mb).

Estrutura da Maratona Python Cisco Brasil

• Duração do Curso 75 horas.

• Custo gratuito

• Nível Iniciante ou Intermediário

• Tipo de Aprendizagem: On-line, Autodidata

• Se inscreva aqui Faetec