Faltas em exames de mamografia prejudicam atendimento na rede de Saúde de Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de outubro de 2021, 15:22 horas

Ausências injustificadas comprometem vagas; na última semana, das 904 mamografias agendadas, 51% não foram feitas por abstenção do paciente

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alerta que o número de pessoas faltosas em exames de mamografia está prejudicando o atendimento na rede pública municipal. Segundo o último relatório emitido pela Pasta, no período de 20/09 a 15/10, das 904 mamografias marcadas por meio das Unidades de Saúde, apenas 467 foram confirmadas, apresentando 51% de abstenção.

A realidade do número de faltas também ocorre na Policlínica da Mulher. Das 597 mamografias marcadas durante o mesmo período, somente 277 foram confirmadas, ou seja, 46% de abstenção. De acordo com a secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, o número de faltas compromete a prestação do serviço na rede e prejudica o acesso de mulheres à espera do procedimento.

“A taxa de pacientes que não comparece às marcações gera prejuízo aos atendimentos, isso compromete tempo e investimentos do serviço público, além de retirar o acesso de mulheres que estão à espera do exame de mamografia. Devido à pandemia muitas mulheres não fizeram o procedimento e com a intensificação da campanha “Primavera Rosa” estamos ampliando a oferta de vagas, mas precisamos que as pacientes compareçam aos exames”, disse.

A secretaria de Saúde ressalta que as equipes fazem contato com as pacientes por telefone sendo importante o comparecimento na data do exame agendado. Em caso de dúvidas, as mulheres podem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de casa.

Acesso aos exames

Para ter acesso ao exame de mamografia e a outros procedimentos de prevenção ao câncer ginecológico na campanha “Primavera Rosa”, as mulheres devem procurar qualquer uma das 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF) ou a Policlínica da Mulher de 08h às 16h.