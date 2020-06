Feira Livre em `drive thru´quer alavancar economia em Resende

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 10:15 horas

Resende – A Feira Livre de Resende acontece pela primeira vez em sistema ‘Drive Thru’, no próximo domingo, 7, com o objetivo de escoar a produção local e fomentar a economia do município. O evento será na Área de Exposições, das 7h às 14h, e não será permitido entrar sem carro.

As inscrições para assumir um espaço na feira estão encerradas. Segundo o Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, chega a 53 o número de barracas que estarão disponíveis na edição especial da Feira Livre. A prioridade foi dada para os produtores resendenses, visando justamente fazer a economia girar internamente e aproximar cada vez mais o consumidor do produtor. Outra parceria importante firmada para a feira é com os artesãos, que também têm presença confirmada e poderão expor os trabalhos.

A organização da feira conta com um reforço importe: a Guarda Civil Municipal estará presente para ajudar na condução do trânsito dentro da Área de Exposições. Para o secretário, o evento tem tudo para ser um sucesso, trazendo inúmeros benefícios ao município e sem se esquecer dos cuidados contra a Covid-19. “Será uma experiência nova para a gestão municipal e para a população”, disse o secretário, que prosseguiu:

– A organização está sendo feita pensando na segurança e na saúde de todos os presentes, por isso as medidas de prevenção ao coronavírus serão rígidas. Foi uma alternativa muito interessante que elaboramos e esperamos estender enquanto a pandemia for uma preocupação. Este modelo será adotado em todos os domingos daqui para frente – salientou Tiago.

Produtores

Os produtores locais que tiverem interesse em participar das edições seguintes podem se cadastrar na secretaria. As vagas são limitadas de acordo com a capacidade e com normas de segurança e de saúde. Os interessados devem entrar em contato das 13h às 17h através dos números (24) 3381-9052 ou (24) 3350-9578.