Fiscais vistoriam postos de combustíveis em Barra Mansa

Barra Mansa – Os postos de combustíveis de Barra Mansa estão sendo fiscalizados nesta quarta-feira, dia 02, por agentes da Agência Nacional de Petróleo (ANP), da Secretaria Estadual de Fazenda, da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor e do Comando de Polícia Ambiental. A fiscalização já resultou na autuação de um posto porque a bomba de combustível não passou em teste feito pelos fiscais.

Ou seja: em um galão teste a quantidade de combustível não foi a mesma descrita pela bomba, que era de 20 litros. Por isso, o bico da bomba foi lacrado e posto tem um prazo de 15 dias para recorrer.

Estão sendo verificadas a transparência da composição dos preços, a validade dos produtos e a documentações, incluindo licença ambiental, certificado de Corpo de Bombeiros e alvará.

Consulte os resultados das ações da ANP em todo o Brasil

As ações de fiscalização da ANP são planejadas a partir de diversos vetores de inteligência, como denúncias de consumidores, dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) da Agência, informações de outros órgãos e da área de Inteligência da ANP, entre outros. Dessa forma, as ações são focadas nas regiões e agentes econômicos com indícios de irregularidades.

Para acompanhar todas as ações de fiscalização da ANP, acesse o Painel Dinâmico da Fiscalização do Abastecimento. A base de dados é atualizada mensalmente, com prazo de dois meses entre o mês da fiscalização e o mês da publicação, devido ao atendimento de exigências legais e aspectos operacionais.

Os estabelecimentos autuados pela ANP estão sujeitos a multas que podem variar de R$ 5 mil a R$ 5 milhões. As sanções são aplicadas somente após processo administrativo, durante o qual o agente econômico tem direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme definido em lei.

Denúncias sobre irregularidades no mercado de combustíveis podem ser enviadas à ANP por meio do Fale Conosco ou do telefone 0800 970 0267 (ligação gratuita).