Flu vence o Madureira e segue 100% - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2023, 20:57 horas

Em jogo realizado em Cariacica, torcida marcou presença e Tricolor venceu por 1 a 0

Cariacica (ES) – O Fluminense venceu o Madureira por 1 a 0 no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida marcou o retorno do Flu ao Espírito Santo depois de seis anos. A equipe impôs seu estilo e criou boas oportunidades através de trocas de passes. Jhon Arias, bastante participativo, foi o responsável pelo gol da vitória neste domingo (22/01).

Com 100% de aproveitamento, o Tricolor soma 9 pontos e, com um jogo a menos em relação ao líder Flamengo, ocupa o segundo lugar na tabela de classificação. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo na quinta-feira (26/01), quando enfrenta o Boavista, às 21h10, no Maracanã, pela quarta rodada da competição.

Primeiro tempo

O Fluminense abriu o placar logo em sua primeira oportunidade no jogo. Aos 6 minutos, Ganso cobrou escanteio e Martinelli cabeceou na trave. No rebote, Jhon Arias, com a ponta da chuteira, empurrou para o fundo da rede. Com a posse da bola e muita troca de passes, a equipe manteve o controle da partida e voltou a assustar aos 17. Pelo lado direito, a bola passou por Ganso e Arias antes de Samuel Xavier mandar nas mãos do goleiro.

Aos 22 minutos, Arias avançou até a linha de fundo e achou Yago Felipe na área, mas o volante teve a finalização bloqueada pela defesa adversária. Muito perto do segundo gol, o Tricolor criou duas grandes chances em apenas dois minutos. Aos 31, Calegari conseguiu um cruzamento perfeito para Cano, de cabeça, parar na trave. Aos 32, após bela tabela da dupla Cano e Arias, o colombiano, muito participativo, tentou o chute colocado e tirou tinta da trave.

Aos 36 minutos, Yago recebeu na entrada da área e mandou por cima. Um minuto depois, de longe, foi a vez de Giovanni arriscar, mas o goleiro fez a defesa.

Segundo tempo

No início da segunda etapa, Ganso tocou para Yago, que rolou para Cano finalizar cruzado para fora. Aos 8 minutos, o camisa 10 voltou a achar Yago no ataque. Dessa vez, o volante invadiu a grande área, mas, pressionado, bateu fraco.

Aos 14 minutos, após roubada de bola no meio de campo e rápida troca de passes, Arias recebeu com espaço, avançou de frente para o alvo e tentou tirar do goleiro, que fez grande defesa. Aos 18, Cano bateu de muito longe e mandou pela linha de fundo. Três minutos depois, Arias cruzou pelo lado direito e Keno cabeceou forte, mas o goleiro apareceu novamente.

A partida seguiu bastante movimentada e, aos 30 minutos, foi Martinelli, a queima roupa, quem teve o gol impedido pelo arqueiro. Aos 39, Lima achou Keno na área, que cruzou para Bigode cabecear para fora. Aos 45, Arias deu belo passe para Keno levar muito perigo para a defesa adversária na última oportunidade da partida.