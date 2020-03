Foragido da Justiça é preso com arma, munições e cocaína em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 14:31 horas

Homem, de 26 anos, estava foragido do sistema prisional tendo passagens por roubo e tráfico de drogas

Barra Mansa- Um homem, de 26 anos, foragido do sistema prisional, voltou a ser preso na tarde desta terça-feira (03), na Rua Osmar Portugal, próxima a pracinha, no bairro Paraíso, em Barra Mansa. Ele foi detido com uma pistola calibre 9 milímetros, numeração raspada, um carregador com 14 munições do mesmo calibre, 64 pinos de cocaína, um celular, um rádio de comunicação e R$ 120 em dinheiro.

A Polícia Militar informou que o homem tem seis passagens por roubo e tráfico de drogas. Os policiais chegaram até o endereço através de informações que denunciavam a atuação de suspeitos armados vendendo drogas nos prédios do ‘Sem Terra’ no bairro. O homem foi identificado no local em atitude suspeita em um caminho de terra atrás de uma igreja. De acordo com os policiais, quando ele percebeu a aproximação da polícia se jogou no chão.

– Ele se levantou com as mãos para cima dizendo “perdi”, momento em que foi abordado – disse ele a polícia.

Com ele foi encontrado uma bolsa preta onde estavam os materiais apreendidos. A arma foi encontrada após o suspeito indicar o local do esconderijo, a pistola estava municiada com os 14 cartuchos. A PM informou ainda que quando o homem se jogou no chão machucou o cotovelo causando uma leve escoriação, ele foi encaminhado primeiramente para atendimento em unidade hospitalar.

A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).