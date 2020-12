Formatura de cadetes da Aman será neste sábado em Resende

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 12:11 horas

Aman teve número alto de casos da Covid-19

Resende – Após cinco anos de formação, iniciada na Escola Preparatória do Exército Brasileiro, em Campinas (SP), cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) serão declarados Aspirantes a Oficial, em cerimônia no próximo dia 5, no Pátio Tenente Moura, na AMAN, em Resende-RJ. São 446 cadetes que concluíram o 4º Ano da AMAN. Destes, 437 são brasileiros e 9 de Nações Amigas (3 de Camarões, 1 Guatemala, 1 Guiné-Bissau, 2 Moçambique, 1 de Senegal e 1 do Uruguai).

Na cerimônia há a declaração dos novos aspirantes com a entrega das espadas de oficial. O primeiro colocado geral da Turma 150 anos da Tríplice Aliança é o Aspirante a Oficial Renan dos Santos Sant`Anna, de 24 anos, natural do Rio de Janeiro, oriundo de Escola Pública. O Aspirantado, que ocorre, ininterruptamente, desde 1945, na AMAN, marca o fim de uma fase e o início de outra.

Pandemia

Por conta da pandemia da Covid-19, a presença dos familiares e de autoridades civis e militares será restrita. A exemplo do que já tem sido adotado na rotina da vida acadêmica, a AMAN implementará ações como a desinfecção prévia e posterior das instalações, a triagem inicial e contínua que visa a verificação do estado de saúde dos convidados, a distribuição de folders informativos sobre as medidas adotadas e a importância da adesão de todos, a higienização das mãos e sapatos, a restrição do número de participantes, a separação de convidados por alas diferentes, como forma de evitar a aglomeração, o cancelamento do tradicional baile do Aspirantado, entre outras medidas para mitigar casos de coronavírus no interior da Academia.