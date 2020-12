Forte chuva derruba árvores e deixa ruas interditadas em Pinheiral

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 14:36 horas

Pinheiral – Na noite da última quinta-feira (3), a Rua Helena Corrêa de Miranda, principal via de acesso a Pinheiral, a Rodovia Benjamin Constant e a Olaria do Meio, estrada que liga Pinheiral a Vargem Alegre, ficaram interditadas devido à queda de árvores ocasionada pelas fortes chuvas. Na manhã desta sexta-feira (4), a prefeitura de Pinheiral, por meio do Departamento de Defesa Civil e da Secretaria de Serviços Público, está realizando a poda preventiva das árvores dos locais, liberando o trânsito e a circulação de veículos.

Ainda como consequência da chuva, a sede da Prefeitura de Pinheiral teve a interrupção de internet e rede telefônica. Sem previsão de restabelecimento dos serviços foi preciso interromper o atendimento prestado à população.

De acordo com Edson Alves Isaías, diretor do Departamento de Defesa Civil, a chuva também deixou alguns pontos da cidade sem energia.

– Tivemos três ocorrências envolvendo queda de árvores na noite de ontem devido às fortes chuvas e ventos. Hoje pela manhã demos início a poda preventiva das árvores para evitar que isso volte a acontecer. Também já desobstruímos o trânsito de todos os locais afetados, em ambos os sentidos de tráfego. Alguns pontos da cidade como os bairros Cruzeiro e Cafundó sofreram queda de energia, mas entramos em contato com a Light para informar o ocorrido e solicitar a resolução. Ressalto que ainda não entramos no verão, período em que ocorre maior incidência de fortes chuvas e temporais que acabam trazendo consequências, por esse motivo a realização da intensificação de poda preventiva das árvores da cidade serão realizadas, visando evitar maiores transtornos – explicou.