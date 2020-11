Francisco Camargo, pai de Zezé e Luciano, morre aos 83 anos de idade

Matéria publicada em 24 de novembro de 2020, 09:53 horas

Goiás – Francisco José de Camargo, pai da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano, morreu aos 83 anos de idade na noite da segunda-feira, 23, em Goiás. Ele estava internado em um hospital particular havia quase duas semanas.

A causa da morte ainda não foi divulgada, mas no dia 10 de novembro, Francisco havia sido internado com fortes dores no intestino e precisou passar por uma cirurgia de emergência para estancar o sangramento.

A assessoria de imprensa dos cantores confirmou, por meio de nota, que o velório será às 10 horas no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia.

Luciano Camargo está com coronavírus e foi diagnosticado há menos de uma semana.

Zezé usou as redes sociais para expressar a tristeza com a morte do pai. “Nenhuma tristeza é pra sempre, como nenhuma felicidade é eterna. Prepara-te para aprender com a dor e viva intensamente o que Deus te deu de presente: “a vida”. Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande, que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida é assim! Mais uma vez me perdoe, por insistir que fique aqui. Te amo meu pai!”, declarou no Instagram.

Além de Zezé e Luciano, Francisco Camargo deixa a esposa, Helena Siqueira de Camargo, e mais seis filhos: Marlene, Wellington, Emanoel, Luciele, Wesley e Walter.

Um outro filho dele, Emival Camargo, morreu em 1975 em um acidente de carro.

A vida dele foi registrada no filme Dois Filhos de Francisco, lançado em 2005 nos cinemas, e contou a história de vida da dupla Zezé di Camargo e Luciano e o esforço do pai para tornar a dupla conhecida no mundo da música sertaneja.

Fonte Agência Estado*.