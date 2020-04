Frequência da antiga Rádio Siderúrgica volta para o governo federal

Matéria publicada em 20 de abril de 2020, 15:47 horas

Atuais proprietários da concessão fizeram transição para FM, visando maior qualidade na recepção

Volta Redonda – A frequência da antiga Rádio Siderúrgica voltou a ser propriedade do governo federal. A medida, com data de 16 de abril, foi publicada no Diário Oficial da União. Entretanto, a Rádio Aleluia – nome atual da emissora – migrou para a frequência modulada (FM) e continua acessível em 95,3 MHz.

A Rádio Siderúrgica foi a primeira de Volta Redonda e funcionava no bairro Laranjal. Foi privatizada ainda nos anos 80 e passou a se chamar Rádio Stereo Sul. Depois, no fim dos anos 80, ela foi arrendada ao ex-deputado estadual Edson Albertassi, que deixou a administração quando adquiriu a Rádio 88. A emissora, então, foi vendida ao Sistema Porto Real de Comunicação e passou a se chamar Volta Redonda AM.

Em 1999, a rádio deixou o prédio que ocupava no Laranjal, passando a funcionar no bairro São Luiz. Lá, a então Rádio Volta Redonda AM se filiou à rede CBN, e transmitia principalmente notícias. Depois disso, foi vendida à Igreja Universal e passou a funcionar na Vila Santa Cecília, dividindo o endereço com um dos templos da denominação.

Em 2015, a Anatel determinou que todas as rádios AM deveriam passar para FM; essa mudança melhora a qualidade da transmissão, mas faz com que o sinal – a não ser que reproduzido via sátélite – fique limitado a um raio de 50 quilômetros da emissora. Feita a migração, a faixa em que a antiga rádio AM operava voltou à Anatel.